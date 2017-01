BerlinSPD-Parteichef Sigmar Gabriel hat am Dienstag seinen Rückzug angekündigt und macht damit den Weg für den Europapolitiker Martin Schulz als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten und SPD-Parteichef frei.

Gabriel kündigte in der Fraktionssitzung am Dienstag überraschend an, nicht als Kanzlerkandidat für die Sozialdemokraten antreten zu wollen. In der derzeit schwierigen Situation der Sozialdemokraten habe Martin Schulz bessere Wahlchancen bei der Bundestagswahl 2017, hatte Gabriel seinen Rückzug als Kanzlerkandidat und Parteivorsitzenden den Abgeordneten erläutert. Denn er werde von der Öffentlichkeit als Architekt der Großen Koalition wahrgenommen.