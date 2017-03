Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat angesichts begrenzter Spielräume in den Staatskassen vor überzogenen Wahlkampfversprechen gewarnt. Die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2018 und den Finanzplan bis 2021 zeigten „erheblichen Handlungsbedarf“, sagte Schäuble am Mittwoch in Berlin. Er verwies auf die noch bestehende Fünf-Milliarden-Etatlücke im kommenden Jahr und die komplett aufgebrauchten Finanzreserven von fast 19 Milliarden Euro. „Daraus würde ich jetzt mal nicht zu viel illusionäre Erwartungen ableiten an große zukünftige Spielräume.“ Auch stelle sich der Bund auf wieder steigende Zinsen und damit auf Mehrbelastungen ein.

Es sei auch für die künftige Bundestagsmehrheit gut zu wissen, dass sie nicht in „Saus und Braus“ leben könne. Es gelte weiter das Prinzip der sparsamen Mittelverwendung. Die künftige Bundesregierung könne auch in den nächsten Jahren ohne neue Schulden auskommen: „Ob das der Fall sein wird, muss die künftige Mehrheit entscheiden.“ Aber der Handlungsspielraum sei gegeben. „Unser Haus ist gut bestellt“, sagte Schäuble. Seit 2014 habe der Bund keine neuen Schulden aufnehmen müssen und einen ausgeglichenen Etat erzielt.