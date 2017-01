BerlinVerteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat angesichts des Skandals um sexuelle Nötigung in der Bundeswehr einen offeneren Umgang mit Missständen in der Truppe eingefordert. Die Ereignisse im baden-württembergischen Pfullendorf seien „bestürzende Zeichen für einen Mangel an Führung, Haltung und Kultur“, sagte sie am Dienstag vor rund 200 hochrangigen Vertretern unter anderem aus dem Militär in Berlin.

Sie erörterten bei einer Konferenz den Umgang mit sexuellen Minderheiten in der Bundeswehr.