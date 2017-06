Für die Bekämpfung von Wohnungsmangel und steigenden Mieten hat Bundesbauministerin Barbara Hendricks die Länder zu mehr Einsatz beim Bau von Sozialwohnungen aufgefordert. „Wir brauchen in den nächsten Jahren 80.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Berlin. Dafür seien nicht nur mehr Bundesmittel nötig, sondern auch ein „deutlich höheres Engagement der Länder“.