„Wir wissen alle, dass CDU und CSU schon damit zufrieden sind, sich an der Regierung zu halten. Ihnen fehlt der Anspruch, die Zukunft zu gestalten. Einen echten Aufbruch werden wir erst erleben, wenn wieder ein Sozialdemokrat im Kanzleramt sitzt“, sagte Scholz im Interview mit der WirtschaftsWoche.

Scholz drängt CDU und CSU dennoch zu mehr Entgegenkommen – etwa in der Gesundheitspolitik: „Bei der Krankenversicherung sind viele offene Fragen. Mir fällt kein Argument ein, warum man Beamten nicht die Wahl lassen sollte zwischen einer privaten Zusatzversicherung und einem Tarif in der gesetzlichen Krankenversicherung“, sagt Scholz der WirtschaftsWoche. „Es muss noch eine Menge in Sachen Mobilität und Luftqualität geklärt werden. Deutschland ist bislang das Industrieland, in dem der Ausbau des schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs kein nationales Anliegen ist. Das muss sich ändern. Der Bau bezahlbarer Wohnungen ist eine der drängendsten Aufgaben, wie auch die Integration. Die Lebensperspektiven der befristet Beschäftigten sind noch umstritten“, so Scholz weiter.