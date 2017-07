DüsseldorfNachdem beim G20-Gipfel in Hamburg in der vergangenen Woche Gewalttäter Hunderte Polizisten verletzt, Autos in Brand gesetzt und Läden geplündert hatte, reißt die Kritik in Richtung des Hamburger Oberbürgermeisters Olaf Scholz und der SPD nicht ab. Besonders CDU und CSU nutzen die Gelegenheit und richten scharfe Worte in Richtung der Sozialdemokraten. Die SPD gibt sich derweil uneinsichtig und geht in den Angriffsmodus über. Neben Scholz, der standhaft bei der Aussage bleibt, alles richtig gemacht zu haben, äußerte sich jetzt auch Außenminister Sigmar Gabriel im Nachrichtenmagazin Focus. Er nannte die Krawallmacher aus Hamburg „Terroristen“. An den Ausschreitungen seien „Schwerverbrecher, von mir aus auch Terroristen“ beteiligt gewesen. Man könne „diesen gewalttätigen Kriminellen“ nicht ernsthaft politischen Motive unterstellen. „Der Begriff „linke Aktivisten“ ist eine unverantwortliche Verharmlosung“, befand Gabriel.

Bei den drei Tage währenden Ausschreitungen während des G20-Gipfels in Hamburg waren in der vergangenen Woche fast 500 Polizisten und eine unbekannte Zahl Demonstranten verletzt worden. Geschäfte wurden geplündert, Scheiben eingeschlagen, Autos angezündet. Wenige Monate vor der Bundestagswahl versucht die SPD jeden Fehler von sich wegzuhalten. So konnte man von Scholz in seiner Regierungserklärung am Mittwoch auch keine Entschuldigung erwarten. Der Bürgermeister blieb ungerührt und standhaft. Es sei richtig gewesen, den G20-Gipfel in Hamburg zu veranstalten. Er und die Behörden hätten alles getan, was möglich war. Während Scholz bei sich keine Fehler sieht, forderten Hamburger CDU und FDP erneut seinen Rücktritt – obwohl die Bundes-CDU die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und von Scholz für den Standort Hamburg verteidigt hat.