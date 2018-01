Von diesem Mann wollen wir dann wöchentlich hören, was Sache ist: Dass Frauen in Bordellen und Pornofilmen nicht Frauen sind, sondern zu Sexobjekten erniedrigt werden. Dass sie von ihren Ehemännern und Partnern geschlagen, bedroht und klein gehalten werden. Dass in männerdominierten Büros die Schlechte-Witze-Schwarte kracht. Dass Frauen machtbasierten Übergriffen und Anzüglichkeiten ausgesetzt sind, weil sie in asymmetrischen Arbeitsverhältnissen stehen, in denen die Vertragsgleichheit zwischen Arbeitgebern und ArbeitnehmerInnen nur sehr bedingt gilt. Dass Jungs in Spielzeugläden noch immer kreative Angebote im Dutzend entgegen strahlen, während Mädchen von klein auf darauf abgerichtet werden, ein sorgendes, behütendes, waschendes, kämmendes, pinkes Püppchen- und Prinzessinnen-Wesen zu entwickeln. Und vor allem: Dass sich Männer für nichts, was sich in ihrem Familien- und Privatleben ereignet, rechtfertigen müssen - und Frauen für alles.

Während auf die Benachteiligung von Menschen wegen ihrer religiösen, sexuellen oder politischen Vorlieben im öffentlichen Raum mittlerweile äußerst sensibel reagiert wird, nehmen wir die Benachteiligung von Menschen wegen ihres Frauseins schulterzuckend hin: Ganz egal, ob kein Kind, eines oder viele, ob früher, später oder gar nicht, ob Um-jeden-Preis-zurück-in-den-Beruf oder Ich-will-mein-Mutterglück-genießen: Allein Frauen werden nach ihren Beweggründen gefragt, nicht Männer. Allein Frauen werden gefragt, ob sie eine Familie gründen wollen, nicht Männer. Allein Frauen müssen Kind und Karriere miteinander vereinbaren, nicht Männer. Allein Frauen müssen in Unternehmen „werden“ wie Männer - oder sich mit weniger Gehalt abfinden.