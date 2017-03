 Schulz-Impuls für die SPD lässt nach

Der kräftige Aufschwung der SPD in der Wählergunst kurz nach der Entscheidung für Martin Schulz als deren Kanzlerkandidaten ist offenbar schon wieder zu Ende. Nach dem am Mittwoch veröffentlichten Stern-RTL-Wahltrend konnte die Union bei der jüngsten Umfrage des Forsa-Instituts ihre Zustimmung beim Wähler um einen Prozent gegenüber der Vorwoche auf 34 Prozent ausbauen. Die SPD fiel um einen Prozentpunkt auf 31 Prozent zurück. Schulz selbst büßte gleich drei Prozentpunkte Zustimmung bei der Frage nach der Kanzlerpräferenz ein. Wenn der Regierungschef direkt gewählt würde, würde sich nur noch 33 Prozent für ihn entscheiden. Kanzlerin Angela Merkel von der CDU könnte mit 41 Prozent rechnen, das sind zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche.

Die Werte für die anderen Parteien blieben in der Umfrage des Forsa-Instituts zwischen dem 13. und 17. März, also kurz vor der einstimmigen Wahl von Schulz zum neuen SPD-Parteichef, weithin unverändert. Die AfD verharrte bei neun Prozent, die Grünen und die Linke bei jeweils sieben Prozent und die FDP bei sechs Prozent.