Der nach dem Anschlag in Stockholm festgenommene Mann hat der Polizei zufolge „wahrscheinlich“ den Lastwagen in eine Menschenmenge in der Innenstadt gesteuert. Das sagte ein Polizeisprecher am Samstag dem schwedischen Radiosender SR. Der Mann steht unter Terror- und Mordverdacht. „Wir können nicht ausschließen, dass weitere Personen festgenommen werden, aber wir sehen keine Hinweise, dass eine Gefahr für die Allgemeinheit besteht“, sagte der Sprecher. Bei dem mutmaßlichen Terroranschlag in der schwedischen Hauptstadt waren am Vortag vier Menschen getötet und 15 verletzt worden.

Der Täter war mit einem gekaperten Lastwagen am Freitagnachmittag erst in eine Menschenmenge in einer großen Stockholmer Einkaufstraße gefahren, dann in die Front eines Kaufhauses. Dort hatte der Lkw Feuer gefangen und der Täter war zunächst geflohen. Der am Freitagabend festgenommene Mann stimmt nach Polizeiangaben mit Beschreibungen einer Person überein, die sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben soll. Er wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft „terroristischer Verbrechen durch Mord“ verdächtigt. Er soll jetzt einen Verteidiger zur Seite gestellt bekommen.