Die Bundeswehr will gemeinsam mit Frankreich eine Flotte von C-130-Hercules-Transportmaschinen betreiben und für Spezialeinsätze in der Hinterhand haben. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) unterzeichnete am Montag ein entsprechendes Regierungsabkommen mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian in Berlin. Die gemeinsame Fliegerstaffel soll ab 2021 in Évreux westlich von Paris mit sechs deutschen und bis zu sechs französischen Fliegern einsatzbereit sein.

Dadurch sollen Training und Betrieb billiger werden. Der Bundestag soll über den Kauf der Flugzeuge 2019 entscheiden. Die deutsch-französische Kooperation bei den C-130 gilt als politisches Signal für eine verstärkte militärische Zusammenarbeit in der EU. Die Bundeswehr will damit aber auch eine drohende Lücke schließen, weil 2021 die alten Transportflugzeuge vom Typ „Transall“ ausgemustert werden sollen. Ersetzt werden sollen sie zum größten Teil durch Maschinen des Typs A400M.