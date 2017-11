 Eurozone steuert auf bestes Quartal seit einem Jahrzehnt zu

Die Wirtschaft in der Eurozone steuert auf ihr bestes Quartal seit einem Jahrzehnt zu. Das geht aus dem Einkaufsmanager-Index hervor, der vom Finanzinformationsdienst IHS Markit erstellt wird und der ein viel beachtetes Wirtschaftsbarometer darstellt.

Der Chefökonom von IHS Markit, Chris Williamson, sagte am Donnerstag, der Index zeige einen Boom in den 19 Euroländern an. Der PMI sei von 56 im Oktober auf 57,5 im November gestiegen. Das sei der höchste Stand seit April 2011. Es sei sogar noch ein Wachstum von 0,8 Prozent im vierten Quartal möglich, was „das beste Jahr seit einem Jahrzehnt“ abschließen würde.