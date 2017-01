Eines ist nicht von der Hand zu weisen: Auf die EU kommen immer mehr neue Aufgaben zu. So haben die EU-Staats- und Regierungschefs einen gemeinsamen Grenzschutz beschlossen, mehr Engagement gegen Jugendarbeitslosigkeit und eine stärkere Bekämpfung der Migrationsursachen in den Herkunftsländern. All das kostet Geld. Die Europa-Abgeordneten gehen schon so weit, die bisherigen Obergrenzen im aktuellen Finanzrahmen ersatzlos streichen zu wollen. Die Mitgliedsstaaten werden dies auf keinen Fall mitmachen.

Der bevorstehende Brexit wird den Handlungsdruck verschärfen. Die Briten sind bisher nach Deutschland und Frankreich der drittgrößte Nettozahler, der EU-Haushalt wird nach einem Austritt automatisch schrumpfen. So wächst der Druck, auch die Ausgabenseite stark zu untersuchen. Dann wird eine Debatte beginnen, ob Europa sich Agrarsubventionen noch leisten kann oder ob die nicht möglicherweise auf die nationale Ebene verlagert werden. In der Vergangenheit hat Frankreich diese Debatte blockiert. Doch Frankreich ist in den vergangenen Jahren zum Nettozahler in der Agrarpolitik geworden und hat nunmehr ein Interesse an einem Abbau der europäischen Agrarsubventionen.