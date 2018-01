Verbraucher in Europa könnten nach dem Willen der EU-Kommission künftig verstärkt von niedrigeren Mehrwertsteuersätzen bei Waren und Dienstleistungen profitieren. Die Brüsseler Behörde präsentierte am Donnerstag Pläne, wonach die EU-Staaten künftig mehr Spielraum beim Festsetzen ermäßigter Steuersätze bekommen sollen.

In der EU existiert aus historischen Gründen ein Flickenteppich an Umsatzsteuer-Regelungen. Dadurch ist es manchen Staaten erlaubt, für bestimmte Produkte Ausnahmen einzusetzen, während diese in einem Nachbarstaat voll besteuert werden. In Deutschland gelten in der Regel ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent und ein ermäßigter Satz von 7 Prozent. Für den öffentlichen Haushalt spielen die Einnahmen eine wichtige Rolle.