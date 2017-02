Ernsthafte Konkurrenz muss der Deutsche bei dem Bewerbungsverfahren, das bis zum 10. Februar läuft, nicht erwarten, berichtet die WirtschaftsWoche unter Berufung auf EU-Kreise. Der niederländische Finanzminister und Eurogruppen-Vorsitzende Jeroen Dijsselbloem habe das Bewerbungsverfahren bewusst kurzfristig angesetzt, um die Wahl schon beim Treffen der Eurogruppe am 20. Februar auf die Tagesordnung setzen zu können.

Selbst aus Spanien, das sich bei der Besetzung von europäischen Top-Jobs im Bereich Wirtschaft übergangen fühlt, muss Klaus Regling keine Konkurrenz fürchten. Das Land wird mit hoher Sicherheit den nächsten vakanten Posten bei der Europäischen Zentralbank (EZB) bekommen. Deutschland könnte zudem ein Veto gegen einen anderen Kandidaten einlegen, da der ESM-Chef von Ländern gewählt werden müssen, die 80 Prozent des ESM Kapitals vertreten. Dijsselbloem habe die Mandatsverlängerung von Regling als Gefallen für Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble im Hauruckverfahren angesetzt, ist aus EU-Kreisen zu vernehmen. Dijsselbloem könnte seinen Posten als niederländischer Finanzminister nach den Wahlen in seiner Heimat am 15. März verlieren, da seine sozialdemokratische Partei mit Stimmeinbußen rechnen muss. Ohne Amt könnte Dijsselbloem nicht Vorsitzender der Eurogruppe bleiben. Eine Gegenleistung aus Berlin käme bei der Suche nach einem Job gelegen, heißt es in Brüssel.