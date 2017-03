Trotz einer Vorladung durch Ermittlungsrichter bleibt der französische Konservative François Fillon Präsidentschaftskandidat. „Ich werde nicht nachgeben“, sagte er am Mittwoch bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz in Paris. „Ich werde mich nicht zurückziehen.“ Die Justiz prüft den Verdacht einer Scheinbeschäftigung von Fillons Frau Penelope, sie ermittelt unter anderem wegen des Verdachts auf Hinterziehung öffentlicher Mittel. Penelope Fillon hatte jahrelang als parlamentarische Mitarbeiterin für ihren Mann gearbeitet. Fillon galt lange als Favorit für die Wahl, die Vorwürfe hatten seinen Wahlkampf aber schwer belastet und ihn in den Umfragen zurückfallen lassen.