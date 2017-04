Eine knappe Woche vor der französischen Präsidentenwahl hat die Rechtspopulistin Marine Le Pen ihre Töne gegen Einwanderer und die Europäische Union verschärft. „Die massive Einwanderung ist keine Chance für Frankreich, sie ist ein Drama für Frankreich“, sagte die Chefin der Front National (FN) am Montagabend vor tausenden Anhängern in Paris. Le Pen kämpft gegen sinkende Umfragewerte. Beim ersten Wahlgang am kommenden Sonntag wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron erwartet. Beide kämen laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Instituts Opinionway derzeit auf 22 Prozent der Stimmen.

Der Konservative François Fillon lag mit 21 Prozent ganz knapp dahinter - er wird am Dienstag im nordfranzösischen Lille auftreten. Der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon kam in der Befragung im Auftrag der Zeitung „Les Echos“ und von Radio Classique auf 18 Prozent. Medien sprechen von einem „Vierer-Rennen“, selten war die Lage vor einer Präsidentenwahl so kompliziert. Die beiden stärksten Bewerber kommen in die entscheidende Stichwahl. Le Pen kündigte an, als Präsidentin sofort ein Einwanderungs-Moratorium durchzusetzen, bis härtere Regeln in Kraft seien. Das Moratorium soll explizit die legale Einwanderung umfassen. Sie sprach sich auch für Grenzkontrollen nach den Wahlen aus. „Meine erste Maßnahme als Präsidentin der Republik wird es sein, Frankreich die Grenzen zurückzugeben.“ Sie bekräftigte ihre Forderung, aus dem europäischen Schengenraum für ein Reisen ohne Grenzkontrollen auszusteigen. Frankreichs Souveränität sei an „Technokraten in Brüssel“ abgegeben worden.