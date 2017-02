Nach dem Gipfel auf Malta beraten die EU-Außenminister über die Umsetzung der Pläne zur Eindämmung unerwünschter Migration aus Afrika. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) absolvierte mit dem Treffen seinen ersten Brüssel-Besuch in neuer Funktion. Er wollte die EU-Runde allerdings schon am Mittag wieder verlassen, um am Koalitionsgipfel von CDU, CSU und SPD in München teilzunehmen.

Zur Eindämmung der unerwünschten Migration will die EU die Zusammenarbeit mit dem für afrikanische Migranten wichtigen Transitland Libyen ausbauen. Ziel ist es vor allem, die libysche Küstenwache soweit zu stärken, dass sie von Schleppern organisierte Überfahrten nach Europa verhindern kann.