 EU-Kommission kritisiert Schuldenberge von Frankreich und Italien

Die EU-Kommission verlangt von Frankreich, Belgien und Italien einen schnelleren Schuldenabbau. Im Falle Italiens gebe die anhaltend hohe Staatsverschuldung Anlass zur Sorge, teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Die Kommission wolle im Frühjahr erneut bewerten, ob Italien den Richtwert für den Schuldenabbau einhalte. Das Land steht mit über 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in der Kreide - der zweithöchste Wert in der EU nach Griechenland. Auch Frankreich dürfte sein Schuldenabbauziel verfehlen.

Die Kommission trifft die Aussagen im Rahmen einer Überprüfung der Haushalte 2018 der Euro-Länder bis auf Griechenland, das in einem Rettungsprogramm steckt. Zugrunde legt sie bei dem Check die Regeln des sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakts, der besagt, dass das jährliche Haushaltsdefizit eines Landes drei Prozent und die Gesamtverschuldung 60 Prozent nicht übertreffen dürfen. Bei sechs Länder besteht die Gefahr, dass sie die Regeln des Pakts nächstes Jahr brechen: Italien, Belgien, Portugal, Slowenien, Österreich und Frankreich. Die französische Regierung hatte die Defizitkriterien zehn Jahre lang verfehlt.