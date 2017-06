Aber Barnier ist ein Motivationskünstler. Wenn seine Mitarbeiter durchhängen, erzählt er ihnen oft die Geschichte von Albertville: Als Regionalpräsident der Savoyen holte er mit großer Ausdauer die Olympischen Winterspiele 1992 in seine Heimat. Zehn Jahre Lobbyarbeit musste er dafür leisten, für 16 Tage Olympia. Barnier kramt die Erinnerung daran so gerne heraus, weil sie für ihn eine zentrale Botschaft enthält: Bei großen Projekten dürfe man sich nicht verzetteln, müsse man den Blick heben und gen Horizont blicken. In Barniers Büro hängt ein Foto von Kindern, die während der Spiele fröhlich auf der Straße tollen.

Systematisch hat Barnier an Kompromissen gefeilt, ist auf Kritiker ein- und zugegangen. Als der britische Europaabgeordnete Syed Kamall ihn in einem Leserbrief in der „Financial Times“ anging, rief er ihn noch am selben Morgen an und bat um ein klärendes Gespräch. „Ich kann mir nur wenig andere vorstellen, die ich so gerne am Verhandlungstisch sehen würde“, sagt Brexit-Befürworter Kamall heute. Er lobt ihn als „menschlich, pragmatisch und erfahren“.

Auf der großen Bühne hingegen fehlt dem EU-Vertreter Charisma, wie jüngst bei einem Auftritt in Dublin zu besichtigen. Die Einladung zu einer Rede vor beiden Kammern des Parlaments war ein Privileg, das vor ihm nur wenige ausländische Staatsgäste genossen haben, etwa US-Präsident John F. Kennedy. Barnier bedankte sich artig für die Einladung und zitierte ein Gedicht des irischen Nobelpreisträgers Seamus Heaney. Aber wie er mit seinen 1,89 Metern aufrecht dastand und seine Ansprache Seite für Seite ablas, zeigte sich: Einen ganzen Saal für sich einnehmen kann er nicht. Ihm fehlt die Leichtigkeit und Weltläufigkeit, mit der Frankreichs Elite gerne Allwissen suggeriert. Die französische Tageszeitung „Libération“ attestierte Barnier die Gestik „eines Notars aus der Provinz“.