 Die Briten haben den „Soft Brexit“ gewählt

Nach dieser Wahlschlappe haben sich die Konservativen nun grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit der nordirisch-konservativen Partei DUP (Democratic Unionist Party) geeinigt. Es scheint, dass die DUP eine Minderheitsregierung von May unterstützen wird. Diese Unterstützung werden die Tories jedoch nicht kostenlos bekommen. Die Forderungen der DUP werden sich dabei sehr auf die Belange von Nordirland ausrichten. Was das politische Gleichgewicht in Großbritannien insgesamt und speziell in Nordirland stören könnte.

Theresa May ist die große Verliererin der Parlamentswahl in Großbritannien. Im April hatte sie vorgezogene Neuwahlen ausgerufen – mit einem laut damaligen Umfragen sehr komfortablen Vorsprung für ihre Partei und ausgezeichneten Zustimmungswerten für sich selbst. Ein Erdrutschsieg wurde ihr prophezeit. Doch es kam anders: Die Tories sind zwar die stärkste Kraft geblieben. Aber ihre absolute Mehrheit haben sie verloren.

Rücktritt nach Regierungsbildung würde nicht stören

Damit setzt sich in Großbritannien ein Trend fort, den man bereits in den USA und teilweise auch in Frankreich beobachten konnte. Soziale Sicherheit und Teilhabe sind Themen, die zunehmend in den politischen Mainstream kommen und dabei insbesondere auch von den jüngeren Wählerschichten unterstützt werden. Die gesellschaftliche Diskrepanz zwischen den etablierten Bevölkerungsgruppen und den jüngeren Bevölkerungsschichten wird immer offensichtlicher. In Deutschland ist diese Entwicklung bislang nicht sichtbar. Jedoch sollte man sich den Sorgen der jüngeren Wähler mehr annehmen, um hier eine gesellschaftliche Lösung zu erreichen.