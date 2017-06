Die EU hat die 430.000 in den Panama Papers genannten Personen und Unternehmen untersucht, um Schuldige in den eigenen Reihen zu identifizieren. Nach einem umfassenden Datenabgleich mit 40.000 Personen und Unternehmen aus dem EU-Umfeld hat die EU-Betrugsbehörde Olaf sechs Untersuchungen eröffnet. Weitere Verfahren könnten folgen. Insgesamt 17 Personen und Unternehmen sind in beiden Datensätzen aufgetaucht.

„Nach meinem Wissen hat kein EU-Mitgliedsstaat die Daten aus den Panama Paper auf vergleichbare Art überprüft“, sagt Olaf-Chef Giovanni Kessler. Konkret hatte Olaf in den Panama Daten nach EU-Kommissaren, Europa-Abgeordneten und hochrangige EU-Beamten gesucht, sowie nach Beamten, die über Ausgaben entscheiden. Außerdem wurden Unternehmen und Personen berücksichtigt, die die EU beliefern oder EU-Fördergelder erhalten. Zusätzlich wurden Personen und Unternehmen überprüft, gegen die Olaf derzeit ohnehin schon ermittelt.