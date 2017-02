Einen Tag nach dem Macheten-Zwischenfall am Pariser Louvre hat das weltberühmte Museum am Samstag wieder geöffnet. Besucher defilierten an schwer bewaffneten Polizisten und Soldaten vorbei in den weitläufigen Komplex. Ein Sprecher des ägyptischen Innenministeriums teilte der Nachrichtenagentur AP mit, der mutmaßliche, von vier Schüssen schwer verletzte 28-jährige Mann sei in Ägypten geboren und nach ersten Ermittlungen dort nicht wegen extremistischer Aktivitäten auffällig geworden.

Es gibt Twitter-Mitteilungen eines Mannes ähnlichen Namens vom 26. Januar, der von Dubai nach Paris reiste. In einer heißt es: „Keine Verhandlung, kein Nachlassen, sicherlich kein Nachgeben, unerbittlicher Krieg.“ Der schwer verletzte Mann liegt nach Angaben französischer Behörden weiter in ernstem Zustand in einem Krankenhaus. Sie bestätigten seine Identität zunächst nicht. Der Mann hatte bei der Konfrontation mit einer Militärsteife „Allahu Akbar“ - arabisch für „Gott ist groß“ gerufen.