WirtschaftsWoche: Die Niederlande, Frankreich, Italien – in vielen europäischen Ländern, in denen Wahlen anstehen, sind populistische Parteien im Aufwind. Wird 2017 das Jahr der Radikalen?

Claus Leggewie: Es wird ein Jahr der Entscheidung. Die Europäer müssen sich überlegen, ob sie wirklich den Weg zurück in einen autoritären Nationalismus gehen wollen. Wie gefährlich das ist, können sie im Vereinigten Königreich und in den USA beobachten. Aber es geht auch anders: Die Österreicher haben einem rechtspopulistischen Kandidaten widerstanden und erstmals in Europa einen Grünen zum Bundespräsidenten gewählt.

Populistische Bewegungen gibt es seit Jahrzehnten. Warum spitzt sich die Lage gerade jetzt zu?

Der europäische Populismus begann in den 70er Jahren in Dänemark mit einer Bewegung, die keine Steuern mehr zahlen wollten. Daraus wurde die schiefe Ebene in den völkisch-autoritären Nationalismus. In Ungarn haben wir heute eine illiberale Demokratie, womöglich auch bald in Polen. Die gesamte europäische Gesellschaft ist in einer Krise und die Populisten stimmen sich untereinander ab und kopieren gegenseitig ihre Erfolgsrezepte.