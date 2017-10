In Madrid war zuvor der spanische Senat am Freitag zu einer entscheidenden Sitzung zur Lage in Katalonien zusammengetreten. Ministerpräsident Mariano Rajoy kündigte in der Debatte Konsequenzen für die katalanische Führung an. Sollte der Senat der Regierung die erbetenen Sondervollmachten gewähren, werde die erste Maßnahme sein, den katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont und seine Minister zu entlassen, sagte er.