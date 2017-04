Die südlichen EU-Staaten haben den umstrittenen Raketen-Angriff der USA auf syrische Regierungstruppen als „verständlich“ bewertet. Die von Präsident Donald Trump am Donnerstag angeordnete Attacke auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Schairat habe die „verständliche Absicht“ gehabt, „die Verbreitung und Verwendung von chemischen Waffen“ in dem Bürgerkriegsland zu verhindern, hieß in einer gemeinsamen Erklärung zum Abschluss des dritten Gipfels der Staats- und Regierungschefs am Montag in Madrid. Dabei waren Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, Griechenland, Malta und Zypern.

Der mutmaßliche Giftgasangriff in Syrien, bei dem 72 Menschen starben und der zur Reaktion der USA führte, werde zugleich „aufs Schärfste verurteilt“, sagte der Gastgeber, Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy. Der „wiederholte Einsatz chemischer Waffen“ durch die Regierung von Präsident Baschar al-Assad und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) stelle ein „Kriegsverbrechen“ dar, erklärte der konservative Politiker.