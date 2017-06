Die Konjunktur in der Türkei zieht unerwartet stark an und profitiert von der Wachstumspolitik der Regierung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zwischen Januar und März um fünf Prozent zum Vorjahresquartal, wie das Statistikamt am Montag mitteilte. Das ist deutlich mehr als das Plus von 3,5 Prozent Ende 2016 und die von Ökonomen erwarteten vier Prozent. Nach dem gescheiterten Putsch im Juli des vergangenen Jahres war die Wirtschaft im dritten Quartal um 1,3 Prozent geschrumpft und damit erstmals seit sieben Jahren. Die Regierung sorgte daraufhin für Impulse.

Die Anti-Krisen-Maßnahmen der Politik - wie verschiedene Programme zum Ankurbeln des Kreditwachstums - hätten sich positiv niedergeschlagen, sagte Timothy Ash vom Finanzdienstleister BlueBay Asset Management. "Dies unterstreicht die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit der türkischen Wirtschaft, mit günstiger Demografie, starken Banken und starken öffentlichen Finanzen."