Und dann ist es eben so wie mit VW . Wenn einem sonst nichts einfällt: Der letzte Skandal ist präsent.

Heute ist H&M einfach billiger Grundausstatter für Unterhemden und Socken. Für Originelleres gehen viele lieber nebenan zu Zara . Und den Rest des guten Verbraucherwillens haben H&M-Marketingleute dann auch noch mit einem Klopper riskiert. Da stecken die einen kleinen schwarzen Jungen in ein Shirt, auf dem steht, der Junge sei der coolste Affe im Dschungel. Wo doch Rassisten Farbige gerne mit imitierten Affenlauten diskriminieren. Wer jetzt „coolest“ googelt, stößt unter News als erstes auf das H&M-Desaster.

Wer bietet die besten Arbeitsmöglichkeiten? Wo fühlen sich die besten Talente der Welt am wohlsten? Nein, nicht im Silicon Valley. Und in Deutschland leider auch nicht.

Hmm, was sollen die Schweden tun? Wie wäre es mit etwas weniger Bescheidenheit?

Diese kleine Nation hat im Vergleich zu ihrem internationalen Gewicht eine bewundernswert breite Wahrnehmung weltweit. Und dann auch noch so positiv. Billigmöbel und Billigklamotten haben geholfen, die Bekanntheit enorm zu steigern. Aber das wirklich Bemerkenswerte an diesem Land sind die Leute. Die freie, von ganzem Herzen tolerante Gesellschaft, die nur deshalb an der Krone als Währung hängt, weil sie Angst hat, als kleines Land überrollt zu werden und die Identität zu verlieren. Keine gekränkten Empire-Gefühle wie bei den Briten.

Ich finde, wir hören in Europa aus Schweden zu wenig. Stattdessen hören wir viel aus dem Süden und Osten, wie lange vom gleich großen Griechenland (wie Schweden rund 10 Millionen Einwohner) und nun aus Ungarn (rund 9 Millionen Einwohner). Krise und Rabatz schlägt souveränen Erfolg. Das ist schade.