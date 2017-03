Mit seinem Primärziel, keine neuen Schulden zu machen, hat Schäuble dem Land Spielräume eröffnet. Deutschland kann dadurch mehr als eine Million Bürgerkriegsflüchtlinge finanziell verkraften. Wir führen die Staatsschuldenquote zurück in Richtung des 60-Prozent-Maastricht-Kriteriums (was vor allem auch am wachsenden BIP im Nenner liegt). Die Regierung hat dank maßvoller Haushaltsführung genügend Luft, um ihre steigenden Verpflichtungen bei Verteidigung und Entwicklungshilfe ohne Pump zu finanzieren.

Sollte die Konjunktur zudem nach sieben oder acht guten Jahren mal wieder eine Verschnaufpause einlegen, ginge es nicht gleich wieder ans Eingemachte. Und gute Haushaltszahlen geben den Spielraum, um Steuern zu senken.

All diese Punkte drängen wir nur allzu gern in den Hintergrund. Doch selbst in Zeiten, wo wir uns mächtig über zum Beispiel rauflustige türkische Politiker aufregen, sollte man die schwarze Null durchaus würdigen. Hätte beispielsweise der türkische Präsident Recep Erdogan solch einen guten Staatshaushalt aufzuweisen, so wäre dieser gewiss viel gelassener und hätte es überhaupt nicht nötig, sich mit Europa und Deutschland anzulegen, um die Bürger hinter sich zu scharen.