Es wäre naheliegend, dass die Notenbanker eingreifen, sobald sich an den Finanz- oder Häusermärkten Blasen abzeichnen. Übertreibungen entstehen allerdings eher in der zweiten Hälfte eines langen Aufschwungs und sind nicht sofort zu erkennen. Um in der relativ kurzen Zeit zwischen dem Erkennen und dem Platzen einer Blase etwas zu bewirken, müsste die Zentralbank ihre Leitzinsen massiv anheben. Aber damit verursacht sie eine kostspielige Rezession, ohne sicher sein zu können, das Platzen der Blase zu verhindern. Den sicheren Kosten einer Rezession steht also ein unsicherer Nutzen gegenüber. Viele Zentralbanker lehnen eine solche Strategie des späten Eingreifens daher zu Recht ab.