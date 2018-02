 EU-Bankenabwicklerin König fordert einheitliche Einlagensicherung

Elke König, frühere Präsidentin der deutschen Finanzaufsicht BaFin und heute Chefin der EU-Bankenabwicklungsbehörde (SRB), fordert die Einführung der in Deutschland hoch umstrittenen einheitlichen europäischen Einlagensicherung (Edis). „Die gemeinsame Einlagensicherung muss kommen, weil sie die offene Flanke der Bankenunion ist“, sagte sie der WirtschaftsWoche. „Wenn man alles mit allem in Verbindung bringt, dann ist es offensichtlich, dass man sich nicht bewegen will“, sagt sie zu deutschen Bedenken. Jüngste Aufbruchsignale aus Berlin wertet sie positiv: „Es ist gut, dass die Bundesregierung einen Schritt in diese Richtung gehen zu scheint. Zuvor habe ich aus Deutschland immer nur Nein gehört.“