Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist auf den niedrigsten Stand seit knapp neun Jahren gefallen. Sie lag im November bei 8,7 Prozent, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Das waren 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat und 1,1 Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. Einen niedrigeren Stand gab es zuletzt im Januar 2009, als die Länder der Eurozone gerade von den Folgen der Weltfinanzkrise erfasst wurden.

Allerdings ist die Arbeitslosigkeit in der Eurozone immer noch mehr als doppelt so hoch wie in den USA und regional sehr unterschiedlich. In Griechenland sind die Arbeitslosenzahlen zwar gefallen, die Quote liegt aber immer noch knapp über 20 Prozent. In Spanien erreicht sie trotz Wirtschaftserholung 16,7 Prozent. Für Deutschland registrierte Eurostat dagegen eine Arbeitslosenrate von 3,4 Prozent. Diese Zahlen werden allerdings anders berechnet als von der Bundesarbeitsagentur in Nürnberg.