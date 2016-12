Wer wenig verdient, kommt darüber hinaus in den Genuss des Kinderzuschlags, der Anfang 2017 um 10 Euro auf 170 Euro je Monat erhöht wird. Außerdem steigen die Einkommensgrenzen bei der Steuer im nächsten Jahr für alle Steuersätze um 0,73 Prozent. Damit soll die erwartete Inflationsrate quasi in den Steuertarif eingearbeitet und eine „kalte Progression“ verhindert werden. Damit wird der Effekt bezeichnet, dass Lohnerhöhungen lediglich die Inflation ausgleichen und es trotz einer unveränderten Arbeitsleistung zu einem Anstieg der Durchschnittsbelastung kommt.

Doch wird auch einiges teurer. So müssen sich Gutverdiener auf höhere Beiträge zur Sozialversicherung einstellen. Denn auch 2017 steigt wieder die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze, bis zu der in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung Sozialbeiträge gezahlt werden müssen. Die bundeseinheitliche Grenze in der Kranken- und Pflegeversicherung etwa erhöht sich von 4237,50 auf 4350 Euro im Monat. Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung steigt im Westen von 6200 auf 6350 Euro, im Osten von 5400 auf 5700 Euro.