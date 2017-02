Höhere Preise für Benzin und Lebensmittel haben die Inflationsrate in Deutschland zu Jahresbeginn auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren getrieben. Im Januar kosteten Waren und Dienstleistungen im Schnitt 1,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte und eine frühere Schätzung bestätigte. Im Dezember lag die Teuerungsrate noch bei 1,7 Prozent. Damit liegt sie wieder im Zielbereich der Europäische Zentralbank: Sie erachtet mittelfristig Werte von knapp unter zwei Prozent in der Währungsunion als ideal für die Wirtschaft.

Wichtigster Preistreiber war die Energie: Sie kostete 5,9 Prozent mehr als im Januar 2016. Heizöl verteuerte sich mit 42,5 Prozent besonders stark, ebenso Kraftstoffe mit 12,8 Prozent. Das Ölkartell Opec hatte sich Ende 2016 erstmals seit 2008 auf eine Förderkürzung geeinigt, was für steigende Preise sorgte und jetzt bei den deutschen Verbrauchern ankommt.