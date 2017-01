Was bedeutet das für Verbraucher?

Im Dezember mussten Verbraucher in Deutschland erstmals seit Herbst 2013 für Tanken und Heizen wieder tiefer in die Tasche greifen als im Vorjahresmonat. Dieser Trend verschärfte sich im Januar noch: Energie war zu Jahresbeginn um 5,8 Prozent teurer als vor Jahresfrist. Die höheren Benzin- und Heizölpreise zehren an den Einkommen der Konsumenten und engen den Spielraum für andere Anschaffungen ein. Steigende Preise seien „Gift für das Konsumklima“, sagt GfK-Konsumforscher Rolf Bürkl. Noch lassen sich die Verbraucher die Stimmung allerdings nicht verderben. Sie starteten mit großem Optimismus und ausgeprägter Kauflaune ins neue Jahr. Das liegt auch an der historisch guten Lage auf dem Arbeitsmarkt. Zudem haben die steigenden Energiepreise bisher noch nicht auf andere Bereiche durchgeschlagen. Die Kerninflation, aus der Nahrungsmittel und Energie herausgerechnet sind, lag zuletzt unter einem Prozent.

Welche Folgen hat die steigende Inflation für Sparer?

Sparbuch, Tagesgeld und Co. werfen wegen der Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum noch etwas ab. Bisher glich die niedrige Inflation diesen Effekt unter dem Strich aus. Das könnte sich nun ändern. „Die Nullzinspolitik bei steigender Inflation ist verheerend für den deutschen Sparer“, sagte Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) Anfang Januar dem „Handelsblatt“.

Wird die Inflation weiter steigen?

Volkswirte trauen der Weltwirtschaft wieder etwas mehr Wachstum zu. Wenn die Konjunktur besser läuft, steigen tendenziell Löhne und Preise. Einen rasanten Anstieg der Verbraucherpreise erwarten Ökonomen indes nicht. Die Bundesbank rechnet in Deutschland für dieses Jahr mit einer moderaten Teuerungsrate von 1,4 Prozent, im vergangenen Jahr waren es gerade einmal 0,5 Prozent. „Es wäre aktuell falsch von einer Inflationsgefahr in Deutschland zu sprechen“, mahnt Chefvolkswirt Otmar Lang von der Targobank zur Gelassenheit. Einen kräftigen Ölpreisanstieg in den nächsten Monaten halten Beobachter ohnehin für unwahrscheinlich. „Da die Ölpreise im Februar 2016 bereits ihren Tiefpunkt hinter sich ließen, läuft der preistreibende Effekt in den kommenden Monaten bereits wieder aus“, sagt Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. GfK-Experte Bürkl argumentiert zudem, die Erdöl exportierenden Länder hätten sich selten an ihre verringerten Förderquoten gehalten. Zudem wollten die USA das Öl-Fracking wieder hochfahren. Ein größeres Öl-Angebot drückt in der Regel den Preis.