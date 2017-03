Bisher ging es beim Thema Feinstaub allein um den Diesel. Die als sauber beworbenen Benziner waren außen vor – dabei stoßen sie auch Partikel aus, wie ein Test zeigt. Auch beim Benziner wird ein Filter unausweichlich.

Bei ersten Testfahrten mit dem neuen VW Tiguan Allspace ließ es Volkswagen-Entwicklungsvorstand Frank Welsch eher in einem Nebensatz fallen. „Wir haben mit unserem Zweiliter-Turbo-Direkteinspritzer vom Typ EW 888 noch eine Menge vor. Um für alle zukünftigen gesetzlichen Vorgaben gerüstet zu sein, bekommt er unter anderem einen Partikelfilter.“ Nach den Dieseln, seit Jahren als Dreckschleudern torpediert, kommen nun zunehmend auch die Benziner unter Druck. In dem aktuellen EcoTest des ADAC sind nicht nur Diesel beim Feinstaub auffällig (ältere Euro-5-Diesel sind teilweise sauberer als Euro-6-Fahrzeuge), sondern auch zunehmend Benziner. Explizit nennt der Autoklub den Tiguan (allerdings mit dem kleineren 1,4-Liter-Benziner) und den Opel Corsa mit dem 1,0-Liter Turbobenziner bei den hohen Feinstaub-Werten.

Der Test belegt, was in der Branche bereits länger bekannt ist: Um die kommende, nochmals deutlich verschärfte Schadstoffnorm Euro 6c zu schaffen, die ab September 2017 eingeführt wird, muss so mancher Benzinmotor nochmals sauberer werden. Mit innermotorischen Maßnahmen lässt sich das nicht immer erledigen. So werden immer mehr Fahrzeuge einen Partikelfilter bekommen.

Die Top Ten im ADAC EcoTest 2017 Platz 10 Modell: Mitsubishi Space Star 1.2 ClearTec Top

Motor: Benziner

Schadstoffe: 40 von 50 Punkten

Punkte CO2: 36 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 76 von 100 Punkten

Eco-Sterne: **** Quelle: ADAC EcoTest 2017

Platz 9 Modell: Mercedes-Benz E 220 d 9G-Tronic

Motor: Diesel

Schadstoffe: 50 von 50 Punkten

Punkte CO2: 30 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 80 von 100 Punkten

Eco-Sterne: ****

Platz 8 Modell: Suzuki Ignis 1.2 SHVS Comfort+

Motor: Benziner

Schadstoffe: 48 von 50 Punkten

Punkte CO2: 36 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 84 von 100 Punkten

Eco-Sterne: ****

Platz 7 Modell: Tesla Model S P90D

Motor: Elektro

Schadstoffe: 50 von 50 Punkten

Punkte CO2: 37 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 87 von 100 Punkten

Eco-Sterne: ****

Platz 6 Modell: Toyota Yaris Hybrid Style

Motor: Hybrid

Schadstoffe: 49 von 50 Punkten

Punkte CO2: 39 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 88 von 100 Punkten

Eco-Sterne: ****

Platz 5 Modell: Skoda Octavia Combi 1.4 TSI G-TEC Style (Erdgasbetrieb)

Motor: Erdgas

Schadstoffe: 50 von 50 Punkten

Punkte CO2: 43 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 93 von 100 Punkten

Eco-Sterne: *****

Platz 4 Modell: Toyota Mirai

Motor: Elektro/Wasserstoff

Schadstoffe: 50 von 50 Punkten

Punkte CO2: 43 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 93 von 100 Punkten

Eco-Sterne: *****

Platz 3 Modell: Nissan Leaf Acenta (inkl. Batterie mit 30 kWh)

Motor: Elektro

Schadstoffe: 50 von 50 Punkten

Punkte CO2: 44 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 94 von 100 Punkten

Eco-Sterne: *****

Platz 2 Modell: Toyota Prius 1.8 Hybrid Executive

Motor: Hybrid

Schadstoffe: 48 von 50 Punkten

Punkte CO2: 46 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 94 von 100 Punkten

Eco-Sterne: *****

Platz 1 Modell: BMW i3 (94 Ah)

Motor: Elektro

Schadstoffe: 50 von 50 Punkten

Punkte CO2: 50 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 100 von 100 Punkten

Eco-Sterne: *****

Die Funktionsweise des Filters entspricht dabei weitgehend der bei Dieselfahrzeugen eingesetzten Technologie. Der Abgasstrom wird in ein Filtersystem geleitet, das zumeist im Unterboden des Fahrzeugs sitzt. Durch den porösen Wabenfilter mit wechselseitig verschlossenen Ein- und Auslasskanälen entsteht ein Abgasstrom. Hierbei kommt es zu einer Abscheidung des Rußes, wobei der Filter unter entsprechenden Fahrbedingungen kontinuierlich regeneriert wird. Die Regenerationsdauer ist abhängig vom Füllstand des Partikelfilters und den Fahrbedingungen. Partikelfilter hält so lange wie das Auto Ebenso wie bei den Dieselfiltern wird auch die Abgasreinigung für Fahrzeuge mit Ottomotor kontinuierlich regeneriert; jedoch sind die im Vergleich zum Selbstzünder vergleichsweise kurzen Regenerationsintervalle nicht notwendig. Ein Benzinpartikelfilter hat eine Haltbarkeit, die mindestens zehn Jahren und somit der Lebensdauer eines Fahrzeuges entspricht. Wurden jüngst noch knapp 90 Millionen Pkw weltweit produziert, sollen es in fünf Jahren 115 Millionen sein. Aktuell fahren laut Schätzungen von LMC Automotive rund eine Milliarde Autos rund um den Globus. Im Jahr 2018 sollen es mindestens 200 Millionen Fahrzeuge mehr sein. Dass diese Entwicklung zunehmend negative Auswirkungen auf die Luftqualität in den Metropolen hat, ist längst zu erkennen und der Druck wächst.

Die Flop Ten im ADAC EcoTest 2017 Platz 68 Modell: Volvo V90 D5 Inscription AWD Automatik

Motor: Diesel

Schadstoffe: 7 von 50 Punkten

Punkte CO2: 17 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 24 von 100 Punkten

Eco-Sterne: * Quelle: ADAC EcoTest 2017

Platz 69 Modell: VW Tiguan 1.4 TSI ACT BMT Comfortline DSG

Motor: Benziner

Schadstoffe: 14 von 50 Punkten

Punkte CO2: 10 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 24 von 100 Punkten

Eco-Sterne: *

Platz 70 Modell: Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel Super AT8

Motor: Diesel

Schadstoffe: 0 von 50 Punkten

Punkte CO2: 23 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 23 von 100 Punkten

Eco-Sterne: *

Platz 71 Modell: Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Premium DCT

Motor: Diesel

Schadstoffe: 0 von 50 Punkten

Punkte CO2: 20 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 20 von 100 Punkten

Eco-Sterne: *

Platz 72 Modell: Ford Galaxy 2.0 TDCi Start/Stopp Titanium

Motor: Diesel

Schadstoffe: 0 von 50 Punkten

Punkte CO2: 14 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 14 von 100 Punkten

Eco-Sterne: *

Platz 73 Modell: Citroën Spacetourer M BlueHDi 150 Start/Stop Shine

Motor: Diesel

Schadstoffe: 0 von 50 Punkten

Punkte CO2: 11 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 11 von 100 Punkten

Eco-Sterne: *

Platz 74 Modell: Ford Edge 2.0 TDCi Bi-Turbo Start/Stopp Titanium 4x4 Powershift

Motor: Diesel

Schadstoffe: 0 von 50 Punkten

Punkte CO2: 9 von 50 Punkte

EcoTest gesamt: 9 von 100 Punkten

Eco-Sterne: *

Platz 75 Modell: Ford Focus RS

Motor: Benziner

Schadstoffe: 0 von 50 Punkten

Punkte CO2: 6 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 6 von 100 Punkten

Eco-Sterne: *

Platz 76 Modell: Ssangyong Korando 2.2 e-XDi 220 Sapphire 4WD Automatik

Motor: Diesel

Schadstoffe: 0 von 50 Punkten

Punkte CO2: 1 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 1 von 100 Punkten

Eco-Sterne: *

Platz 77 Modell: Nissan NP300 Navara Double Cab 2.3 dCi N-Connecta 4x4

Motor: Diesel

Schadstoffe: 0 von 50 Punkten

Punkte CO2: 0 von 50 Punkten

EcoTest gesamt: 0 von 100 Punkten

Eco-Sterne: *

An der Automobilindustrie selbst geht das natürlich nicht spurlos vorüber. Die alternativen Antriebe stehen in der Gunst der Kunden jedoch hinten an und nur in allzu homöopathischen Stückzahlen laufen Stromer, Hybriden, Brennstoffzeller und Co. vom Band und den reinen Verbrennern keinesfalls den Rang ab. Viel zu groß ist der finanzielle Aufwand, zu ungewiss ihre Haltbarkeit und zu kritisch ihre Reichweite. „Der Verbrennungsmotor bleibt auch mittelfristig die dominierende Antriebsform auf den Straßen“, sagt Klaus Harth, verantwortlich für die Forschung an Automobil-Katalysatoren bei der BASF. „Die Schadstoffbelastung bei Verbrennungsmotoren zu reduzieren, bleibt daher weiterhin ein wichtiges globales Thema.“

ADAC EcoTest : Viele Benziner sind zu schmutzig In der Abgasdebatte hat der Diesel gelitten. Der ADAC hat in seinem EcoTest auch viele Probleme bei Benzinern entdeckt. Wirklich sauber sind nur wenige – das kann, muss aber nicht ein Elektroantrieb sein.

Die Gründe liegen auf der Hand. Verbrennungsmotoren produzieren umweltschädliche Abgase, weil das Gemisch aus Kohlenwasserstoffen, sprich der Treibstoff, nur unvollständig verbrennt. Benzin- und Dieselfahrzeuge sind zwar mit Katalysatoren und teilweise mit Partikelfiltersystemen ausgestatten, um Stickoxide, Kohlenmonoxid, unverbrannte Kohlenwasserstoffe und Rußteilchen noch innerhalb des Abgasstroms herauszufiltern.