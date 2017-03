Auf dem diesjährigen South by Southwest (SXSW) Festival in Austin, Texas hat der chinesische Automobilhersteller Nio sein Konzeptfahrzeug Nio Eve vorgestellt. "Unser Auto der Zukunft ist frei von gedanklichen Hürden, und ich bin überaus stolz auf das, was unsere Designer, Ingenieure und IT-Experten in nur drei Jahren gemeinsamer Arbeit erreicht haben“, sagt Nio-Gründer William Li.