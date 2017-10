Der Audi-Betriebsrat fordert eine Verlängerung der Jobgarantie für die rund 60.000 Mitarbeiter in Deutschland bis 2025. "In Zeiten des rapiden technischen Wandels brauchen die Beschäftigten bei Audi dringend Sicherheit", sagte Betriebsratschef Peter Mosch dem "Spiegel". Der bis 2020 laufende Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen solle um fünf Jahre ausgedehnt werden und wie bei der Schwestermarke Volkswagen bis 2025 gelten. Er wolle mit dem Vorstand bis Jahresende eine eigene Zukunftsvereinbarung für Audi und seine Mitarbeiter aushandeln. Diese soll auch konkrete Zusagen für die Produktion von Elektro-Modellen an den deutschen Standorten Ingolstadt und Neckarsulm umfassen.

Die E-Auto-Offensive soll demnach dazu beitragen, die derzeit unterbeschäftigten Werke wieder stärker auszulasten. Mosch forderte zudem neue Jobs in der Batterieproduktion und bei den digitalen Dienstleistungen. "Wir wollen den Vorstand in die Pflicht nehmen, zusätzliche Tätigkeitsfelder zu schaffen", sagte der Betriebsratschef. Audi hatte erst im vorigen Dezember trotz Milliardenkosten durch Dieselaffäre und Strategieschwenk die Jobgarantie von 2018 bis 2020 verlängert. Der Konkurrent Daimler weitete kürzlich die Beschäftigungssicherung sogar von 2020 bis Ende 2029 aus.