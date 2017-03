 Audi glänzt im Konzern, aber verliert gegen die Konkurrenz

Wenn der 53-Jährige am Mittwoch in Ingolstadt vor Journalisten aus aller Welt die Jahresbilanz der Audi AG vorstellt, ist die Sorge von einst kein Thema mehr. Schließlich sind die Zahlen prächtig. Wie aus der bereits veröffentlichten VW-Konzernbilanz hervorgeht, steuert Audi mit 59,3 Milliarden Euro (+900 Millionen Euro zu 2015) mehr als ein Viertel zum Konzernumsatz von 217,3 Milliarden Euro bei.

Seit zehn Jahren steht Rupert Stadler nun an der Spitze. Leicht fiel dem Audi -Chef der Start nicht. Schließlich war es bis dahin nur schwer vorstellbar, dass ein Betriebswirt und kein Ingenieur eine Marke im VW -Reich führen soll. Dass ein Zahlenjongleur ausgerechnet Audi (Motto: „Vorsprung durch Technik“) nach vorne bringen soll, sorgte 2007 für Skepsis.

Noch größer ist der Audi-Anteil bei dem Operativen Ergebnis, wenn man es um die Sondereffekte bereinigt. Da kommen von den 7,1 Milliarden Euro des VW-Konzerns 3,0 Milliarden aus Ingolstadt. Die Dieselkrise schlägt bei Audi mit 1,8 Milliarden Euro an negativen Sondereinflüssen in der Bilanz durch.

Mit dem letztgenannten Punkt haben sich sogar die Aufsichtsräte von Volkswagen und Audi befasst. Zwar sprachen VW-Konzernchef Matthias Müller und der Audi-Aufsichtsrat (dessen Vorsitzender Müller ist) Stadler ihr Vertrauen aus. Doch die Vorwürfe selbst – durch eine von VW beauftragte Anwaltskanzlei geprüft und entkräftet – haben es in sich.

Und dennoch steht Stadler stärker unter Druck denn je. In der Abgasaffäre hat der Audi-Chef kein gutes Bild abgegeben – sei es durch kommunikative Fehler, fragwürdige Personalentscheidungen oder schlicht Unklarheiten über die Frage, wann er über die Abgas-Manipulationen informiert war.

Einer der Gründe für die starke Stellung der Ingolstädter im Konzern: Unter dem Betriebswirt Stadler hat es Audi unter anderem geschafft, stärker als die deutsche Premium-Konkurrenz vom SUV-Boom zu profitieren. Das sorgt nicht nur für hohe Stück- und Umsatzzahlen, sondern auch für einen ordentlichen Gewinn. Ein SUV-Kunde gibt doppelt so viel Geld für Extras aus als ein Kombi-Fahrer – Dieselkrise hin oder her.

Ein früherer Audi-Manager will sich im Abgasskandal nicht zum Sündenbock machen lassen. Er läuft vor Gericht Sturm gegen Audi – und bringt mit seinem hoch brisanten Insiderwissen die halbe Autoindustrie in Bedrängnis.

Neue Enthüllungen bringen nicht nur Stadler in Bedrängnis

In einem Prozess am Arbeitsgericht Heilbronn hatte Ulrich Weiß, ein von Audi entlassener früherer Chefentwickler von Dieselmotoren, über seinen Anwalt mitgeteilt, Stadler habe ihm bei seiner Beurlaubung gesagt, „dass alles auf Druck von VW und dem VW-Aufsichtsrat geschehen ist“. Der Ingenieur gab zudem an, Stadler bereits 2012 über die Manipulationen informiert zu haben.