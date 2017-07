BMW durchsucht alle Unterlagen über Treffen der sogenannten 5er-Kreise (Arbeitsgruppen von VW, Daimler, BMW, Porsche, Audi) auf mögliche Kartellrechtsverstöße. In den Unterlagen, die Treffen in den vergangenen drei Jahren betreffen, konnte das Unternehmen keine Verstöße entdecken. Ältere Unterlagen wurden bei BMW noch nicht überprüft. Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus Kreisen des Unternehmens. Der Zeitraum von drei Jahren deckt die Amtszeit von Harald Krüger ab, der im Mai 2015 BMW-Chef wurde.

Im Zuge des Kartellverdachts gegen deutsche Autohersteller waren die 5er-Kreise in die Kritik geraten. Es könnten dort Absprachen getroffen worden sein, die kartellrechtswidrig waren. BMW hat neben anderen Herstellern den Autoherstellerverband VDA bereits im Juni 2016 gebeten, die sogenannten 5er-Kreise der deutschen Autoindustrie in den VDA zu integrieren. Das hat die WirtschaftsWoche aus Kreisen der Autohersteller erfahren. Bislang gibt es zu etlichen Themen Arbeitsgruppen sowohl beim VDA als auch außerhalb des Verbands in Form der 5er-Kreise. In den 5er-Kreisen können die deutschen Hersteller Themen unter sich besprechen. In den VDA-Gremien sitzen dagegen auch ausländische Hersteller mit am Tisch.