 Tesla ist wertvollster US-Autobauer – vor GM und Ford

Henry Ford und Elon Musk werden häufig verglichen. Ford machte das Auto vor mehr als 100 Jahren durch die Fließbandfertigung für die breite Bevölkerung erschwinglich. Dem schillernden Tech-Milliardär Musk trauen Investoren einen ähnlich revolutionären Geniestreich zu – nämlich die Elektromobilität im Massenmarkt zu etablieren. Bislang allerdings ist das nicht mehr als eine Hoffnung. Ob Musk wirklich das Zeug hat, als Innovator in die Fußstapfen Fords zu treten, muss sich erst zeigen.

Wie groß der Glaube an den 45-jährigen Starunternehmer ist, zeigt sich jedoch am Aktienmarkt. Dort ist Tesla jetzt zum wertvollsten US-Autobauer aufgestiegen. Mit einem Kursplus von 3,4 Prozent im frühen Handel kommt Tesla auf eine Bewertung von ungefähr 51 Milliarden Dollar – 1,7 Milliarden Dollar vor General Motors und noch etwas mehr zu Ford. Zum Vergleich: Tesla ist seit seiner Gründung 2003 in den roten Zahlen, in den letzten fünf Jahren fielen rund 2,3 Milliarden Dollar an Verlusten an. Im gleichen Zeitraum verdiente Ford unter dem Strich 26 Milliarden Dollar.