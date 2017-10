Die Ermittlungen der EU-Kommission wegen Kartellvorwürfen gegen deutsche Autobauer nehmen Fahrt auf. Nachdem vergangene Woche bereits BMW Besuch von Ermittlern hatte, rückten Wettbewerbshüter am Montag auch bei Daimler und Volkswagen an. "Wir haben eine angekündigte Nachprüfung der EU-Kommission. Die findet derzeit statt", sagte eine Daimler-Sprecherin in Stuttgart.

Volkswagen teilte mit, die EU-Kommission habe im Rahmen einer angekündigten Nachprüfung Unterlagen in Wolfsburg sowie bei der Tochter Audi in Ingolstadt gesichtet.