Bei Audi stagnieren vor der geplanten Runderneuerung der Modellpalette Umsatz und operativer Gewinn. In den ersten neun Monaten habe das Betriebsergebnis bei 3,94 Milliarden Euro gelegen, teilte die Volkswagen-Tochter am Montag in Ingolstadt mit. Vor einem Jahr waren es - die Belastungen aus dem Dieselskandal herausgerechnet - 3,92 Milliarden. Audi-Chef Rupert Stadler sprach von einem "robusten Ergebnis". "Damit sind wir gut vorbereitet für ein anspruchsvolles viertes Quartal, in dem sich Vorleistungen für unsere unmittelbar bevorstehende Modelloffensive stärker bemerkbar machen werden", sagte der neue Finanzvorstand Alexander Seitz. Im nächsten Jahr soll im Schnitt alle drei Wochen ein neues Modell vom Band laufen.