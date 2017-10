 Opel will sich von externen Dienstleistern trennen

Nach Informationen der WirtschaftsWoche führt der Rüsselsheimer Autobauer aktuell Gespräche mit externen Entwicklungsfirmen. Einige externe Mitarbeiter sollen demnach schon ab Anfang 2018 nicht mehr für Opel arbeiten. Ein Entwicklungsdienstleister, der anonym bleiben will, sagt, dass der Auftragseingang sich bereits verzögert habe und „deutlich“ unter dem liege, was man „aus vergangenen Jahren“ kenne. „Es gibt Anpassungen“, bestätigt ein Opel-Insider. So habe man relativ schnell „einen Hebel“ für Einsparungen.