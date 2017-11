Volkswagen kommt bei der Sanierung seiner Kernmarke voran und legt die Latte höher. Dank Sparmaßnahmen und gewinnträchtigeren Modellen wie Geländewagen werde die operative Gewinnmarge der Marke VW bis 2020 auf vier bis fünf Prozent zulegen, teilte die Konzerntochter am Donnerstag in Wolfsburg mit. Bislang war von vier Prozent oder mehr die Rede. Der Geländewagen-Anteil soll von derzeit 14 Prozent auf etwa 40 Prozent im Jahr 2020 steigen. Damit werde das Geld verdient, um den Wandel hin zur Elektromobilität zu finanzieren, sagte VW-Markenchef Herbert Diess. Bei E-Autos erwartet der Hersteller nicht, dass sie in den ersten ein, zwei Jahren nach Markteinführung Gewinn abwerfen.

Die Manager des größten und umsatzstärksten Konzernteils rechnen auch dank einer großen Nachfrage nach SUVs in diesem Jahr damit, die Zahl von 5,99 Millionen verkauften Fahrzeugen von 2016 zu übertreffen und einen Rekord aufzustellen. Der operative Gewinn werde sich 2017 signifikant verbessern, sagte Diess. 2016 fuhr die Marke VW 1,9 Milliarden Euro ein.