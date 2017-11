Allein im dritten Quartal dieses Jahres verkauften die drei Konzerne 4,8 Prozent mehr Autos nach China. Auf anderen Absatzmärkten sah es dagegen mager aus: In den USA gingen die deutschen Verkäufe den Angaben zufolge um ein Prozent zurück, in Westeuropa stagnierte der Absatz.

China macht ernst und verpflichtet die Autobauer ab 2019 zu einer Mindestquote für E-Autos. Was heißt das für Volkswagen, Daimler und Co. auf dem größten Automarkt der Welt?

Bei einigen Marken des VW-Konzerns ist die Abhängigkeit von China bereits seit Jahren ausgeprägt. Die Kernmarke VW Pkw und Audi verkaufen ungefähr 40 Prozent ihrer Autos in China. Die Wolfsburger hatten früh die Chancen auf Chinas Automarkt erkannt, Daimler und BMW haben aber inzwischen mit hohem Tempo aufgeholt. Besonders bei BMW steht das Wachstum in Asien im Fokus der Strategie von Vorstandschef Harald Krüger.

Die positive Entwicklung in Fernost führt nach Ansicht von EY zu einer wachsenden Abhängigkeit von einem Einzelmarkt. Dennoch wird das Engagement tendenziell positiv bewertet: „In China wird gerade mit Hochdruck an der Mobilität der Zukunft gearbeitet: Das Land entwickelt sich zum weltweiten Leitmarkt für Elektromobilität und vernetztes Fahren“, sagte EY-Experte Peter Fuß.

Der Elektroautoboom in China hat mehrere Gründe: Angesichts der schlechten Luft in den Megacities schreckt die Regierung nicht vor drastischen Maßnahmen zurück, dabei spielen auch industriepolitische Überlegungen eine Rolle. Wichtig ist aber auch, dass die Lage auf dem Rohstoffmarkt für E-Autos in China günstig ist. Am Montag war bekannt geworden, dass das unerlässliche Leichtmetall Lithium bis 2025 ohne größere Probleme verfügbar sein sollte - jedenfalls bei Annahme eines optimistischen Szenarios, wie die Deutsche Rohstoffagentur (Dera) mitteilte. Lithium ist wichtig für die Speicherung von Elektrizität. Bei Lithium und dem ebenfalls wichtigen Metall Kobalt kaufen chinesische Händler derzeit regelrecht den Weltmarkt leer, wie eine Auswertung der WirtschaftsWoche zeigt.