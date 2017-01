Man kann nun über die Bezeichnung „Schreckensregime“ sicher unterschiedlicher Meinung sein, aber nach einer offenen Diskussionskultur, in der ehrlich und ohne Vorbehalte über Probleme und Herausforderungen gesprochen wird, klingt das nicht. Warum sonst sollten unmögliche Anforderungen verschwiegen und belastende Beweise verdreht worden sein? In Zeiten, in denen die Dokumente aus den USA ein organisiertes und professionelles Vertuschen des Skandals nahelegen, zeichnen diese Einblicke kein gutes Bild vom Innenleben des Konzerns.

Am ehrlichsten wirkte Winterkorn in einer Szene, in der er schwieg: Auf die Frage, ob ihm die Diskrepanz zwischen den kleinen AdBlue-Tanks und den langen Wartungsintervallen nicht aufgefallen sei, starrte er nur in den Raum und sagte nichts. Es dürfte eine Frage sein, die er sich in den vergangenen 16 Monaten sehr oft selbst gestellt haben dürfte. Und wie es scheint, ist selbst der begnadete Techniker Winterkorn nicht zu einer zufriedenstellenden Antwort gekommen – oder zumindest zu keiner, die er öffentlich verkünden will.