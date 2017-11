"Europäische Banken sind notorisch ineffizient".

Als vergangene Woche bekannt wurde, dass der amerikanische Finanzinvestor Cerberus bei der Deutschen Bank einsteigt, brodelte es in der Gerüchteküche. Steht nun doch eine Fusion zwischen Deutschlands größtem Bankhaus und der Commerzbank bevor? Dort hatte sich Cerberus bereits im Sommer mit fünf Prozent der Aktien eingekauft.

Was nun die Anleger beschäftigt, könnte laut einer Studie der Strategieberatung PwC Strategy&, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt, in Zukunft häufiger vorkommen. „Wir erwarten mehrere Transaktionen, die auf Kostensynergien abzielen“, sagt Philipp Wackerbeck, Geschäftsfüher bei PwC Strategy&. Die Zahl der Fusionen werde in Zukunft rapide zunehmen, prognostiziert die Studie.