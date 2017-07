Die Deutsche Bank hatte am 3. März dieses Jahres per Ad-hoc-Nachricht bestätigt, eine potenzielle Kapitalerhöhung in Höhe von rund 8 Milliarden Euro vorzubereiten.

Zudem kündigte die Bank in der Mitteilung weitere mögliche strategische Schritte an, „bislang sind keine Entscheidungen getroffen“, heißt es in der Mitteilung. Zwei Tage später teilte die Bank dann ebenfalls per Ad-hoc mit, eine Kapitalerhöhung zu planen. Geprüft wird laut BaFin die Meldung vom 3. März. Bereits in den Monaten zuvor war in Finanzkreisen immer wieder über eine mögliche Kapitalerhöhung der Deutschen Bank spekuliert worden.

Börsennotierte Unternehmen sind dazu verpflichtet, Informationen, die den Kurs ihrer Aktie stark bewegen können, sofort („ad hoc“) zu veröffentlichen.