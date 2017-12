ARCHIV - Das Logo der Deutschen Bank leuchtet am 08.01.2014 im Abendlicht auf der Fassade des größten deutschen Geldinstituts in Frankfurt am Main (Hessen). (zu dpa «Deutsche Bank soll US-Sonderermittler Auskunft zu Trump-Konten geben» vom 05.12.2017) Foto: Arne Dedert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++