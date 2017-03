Auf den ersten Blick kommt die Mitteilung, die die Deutsche Bank am späten Freitagabend in die Welt hinausschickte, einer umfassenden Kapitulation gleich. Auch wenn noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen sein sollen, räumt Bankchef John Cryan erstmals offiziell ein, dass er einige zentrale Punkte seiner Agenda vermutlich nicht wird halten können.

Sollte sich zudem bewahrheiten, dass die Bank das gerade erst in zwei Hälften getrennte Investmentbanking wieder zusammenlegt, wäre das Bild einer nahezu kompletten Kehrtwende vollständig. Für Cryan durchaus unangenehm: Schließlich hatte er die von seinen Vorgängern geerbte Strategie zu Beginn seiner Amtszeit gelobt und erklärt, dass es der Bank in der Vergangenheit weniger an Strategien als an deren Umsetzung gefehlt habe.

Das heißt aber nicht, dass die nun diskutierten Schritte falsch wären. Im Gegenteil: Im Grunde wird nun nur offiziell, was Beobachter ohnehin schon lange erwartet haben: Dass der Anfang 2015 beschlossene Weg nicht gangbar sein würde, war für die meisten ohnehin klar.

Für die Bank können die nun angedachten Maßnahmen durchaus sinnvoll sein: Eine Kapitalerhöhung galt schon lange als unausweichlich, nachdem die Bank die wichtigsten Rechtsfälle beigelegt hatte, wird sie die Unsicherheit weiter reduzieren.

Ein Szenario wie im vergangenen Herbst, als es ernste Bedenken um die Stabilität des Instituts gab, wäre damit bis auf Weiteres ausgeschlossen. Das ist auch im Sinne der Aktionäre. Dass das Anzapfen der Märkte funktioniert, dürfte außer Frage stehen. Schließlich hat das kürzlich erst bei der italienischen Unicredit geklappt.